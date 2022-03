Putin teme di essere avvelenato. Licenzia mille persone dello staff, e assume gli assaggiatori

- Advertisement -

AgenPress – Circa 1000 membri del personale sono stati sostituiti da Vladimir Putin il mese scorso per timori di avvelenamento, secondo i rapporti.

Guardie del corpo, cuochi e segretari sono stati tra i licenziati, riporta il Daily Beast che ha citato una fonte del governo russo.

- Advertisement -

Per tale ragione, il presidente della Russia avrebbe ingaggiato degli assaggiatori personali, che intervengono prima di ogni suo pasto. Del resto, il veleno è il metodo più usato per sbarazzarsi di personaggi scomodi, fin dai tempi dell’ex Unione Sovietica. Per tale ragione, Putin avrebbe fatto sostituire tutto il suo staff.“Addetti alla lavanderia, segretarie, cuoche… adesso ha un gruppo di persone completamente nuovo. La valutazione dell’intelligence è che abbia paura”, si legge sul Daily Beast.

L’ invasione dell’Ucraina da parte della Russia è stata ampiamente condannata da paesi di tutto il mondo, con pesanti sanzioni imposte a Putin e alla sua rete di oligarchi.

Funzionari statunitensi e occidentali hanno ripetutamente avvertito a febbraio che la Russia si stava preparando a inscenare un pretesto contro l’ Ucraina dopo che le truppe si erano radunate lungo il confine condiviso. Il Cremlino ha sempre negato i piani di invasione… finché non hanno lanciato il loro attacco illegale.

- Advertisement -

Secondo un agente della direzione generale francese per la sicurezza esterna che ha affermato che “è sul tavolo di progettazione di ogni agenzia di intelligence”.

Negli Stati Uniti, nel frattempo, la senatrice della Carolina del Sud Lindsey Graham è andata ancora oltre e ha chiesto l’assassinio del presidente russo, condannato dai repubblicani.

Graham ha paragonato Putin a Hitler all’inizio di questi mesi e ha detto: “L’unico modo in cui questo finisce è che qualcuno in Russia lo elimini. Renderesti un grande servizio al tuo paese e al mondo”.

Ma ha detto a The Daily Beast che il compito non sarebbe stato fatto da un governo straniero.

“Il tentativo verrà dall’interno del Cremlino”, ha detto. “L’intelligence russa è probabilmente l’unica rimasta a utilizzare il veleno come impostazione predefinita” per assassinare le persone.

“L’intelligence russa è probabilmente l’unica rimasta a utilizzare il veleno come impostazione predefinita”, aggiunge, citando un lungo elenco di pozioni russe utilizzate per sradicare i nemici del Cremlino dal disertore del KGB del 1957 Nikolai Khokhlov (caffè intriso di tallio) a un tentativo di omicidio del 2004 sul candidato presidenziale ucraino Viktor Yushchenko (cena condita con diossina).

Putin preferisce il veleno. Il polonio-210 ha innescato la morte nel 2006 di Alexander Litvinenko e Novichok è stato responsabile dell’attacco quasi fatale del 2018 all’ex spia russa Sergei Skripal in Inghilterra. Tornato in patria, il principe Felix Yussupov nel 1916 avrebbe fatto fuori il monaco pazzo Grigori Rasputin con cianuro e alcuni proiettili in testa.

I suoi agenti si dice che abbiano ucciso Alexander Litvinenko, ex agente dei servizi segreti e poi dissidente, aggiungendo veleno radioattivo a una tazza di tè nel 2006. Nel 2018, le autorità affermano che i collaboratori del leader russo abbiano spruzzato veleno mortale sulla porta d’ingresso dell’ex spia Sergei Skripal con lui e sua figlia: i due si sono salvati per miracolo. Putin avrebbe anche commissionato l’avvelenamento del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny.

Foto da thedailybeast.com