Quirinale. Lopez (Ppe), Berlusconi e Draghi farebbero dell’Italia il Paese leader, gli unici noti e apprezzati

AgenPress – “Non fatevi intimidire dagli atteggiamenti della sinistra. Una presidenza di Silvio Berlusconi con un capo di governo come Mario Draghi sarebbe imbattibile e promuoverebbe l’Italia ancora di più della già alta posizione di cui gode. Berlusconi e Draghi farebbero dell’Italia il Paese leader per motivi ovvi: dalla competenza al modo di fare, dalle conoscenze al patrimonio naturale degli italiani, che in questo non sono diversi da noi spagnoli”.

E’ quanto sottolinea in un’intervista a Il Giornale il segretario del Ppe Antonio Lopez. Berlusconi e Draghi “sono gli unici veramente noti e apprezzati come leader in Europa. Ma penso anche che Draghi dovrebbe portare a termine il suo immenso lavoro, che Berlusconi al Quirinale sarebbe una doppia vittoria per l’Italia e per l’Europa”.

“Un evento del genere renderebbe ancora più forte e credibile l’Europa politica. Oggi, per esempio, credo sia vitale avere rapporti intelligenti con la Russia perché un momento delicatissimo che implica preoccupazione sia per la pace sia per l’approvvigionamento di energia”.