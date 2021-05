Rai1, Codacons: ascolti deludenti e programmi flop, intervenga Corte dei conti

AgenPress. Sul caso di Rai1, che negli ultimi mesi ha fatto registrare una serie di flop sul fronte degli ascolti, il Codacons ha deciso di vederci chiaro, per capire quanto siano costate alla collettività alcune trasmissioni che possono essere definite senza dubbio un “fiasco”.

Negli ultimi giorni si è parlato di una possibile sospensione per il programma di Alberto Angela “Ulisse, il piacere della scoperta”, determinata da ascolti al di sotto delle aspettative, ma sono diversi i programmi che, negli ultimi mesi, hanno registrato audience pessimi per non dire catastrofici – afferma il Codacons – Si pensi al caso della trasmissione “A grande richiesta”, con ascolti scesi attorno all’8% e costi di produzione che, secondo le indiscrezioni, si aggirerebbero sui 750mila euro a puntata. O ad altri programmi di Rai1 come “La canzone segreta”, “Penso che un sogno così”, “La musica che gira intorno” e “Top 10”, bocciati dal pubblico televisivo e regolarmente battuti dalla concorrenza.

Una crisi quella di Rai1 che potrebbe determinare un enorme spreco di soldi pubblici, anche in considerazione delle spese sostenute per appaltare all’esterno le trasmissioni.

Per tale motivo, e di fronte all’emorragia di ascolti della rete ammiraglia, il Codacons presenta un esposto alla Corte dei Conti affinché sia aperta una indagine sui costi dei programmi “flop” e su possibili sprechi di risorse pubbliche con conseguente danno sul fronte erariale.