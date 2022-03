Rapporto intelligence russa: l’invasione dell’Ucraina è stata un “fallimento totale”

- Advertisement -

AgenPress. Un rapporto trapelato che si pensa sia stato scritto da un membro di un’agenzia di intelligence russa ha descritto la guerra in Ucraina come un “fallimento totale” e avverte che la Russia “non ha via d’uscita”.

Il rapporto conclude: “La Russia non ha via d’uscita. Non ci sono opzioni per una possibile vittoria, solo sconfitta” e riporta che 10.000 soldati russi potrebbero già essere morti, mentre il ministero della Difesa russo ha formalmente riconosciuto la morte di sole 498 persone.



L’informatore ha aggiunto che la cifra effettiva non è stata mai chiarita in quanto “abbiamo perso i contatti con le principali divisioni” – ma è simile al numero riportato dai funzionari di Kiev.