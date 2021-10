Reddito cittadinanza. Alcuni lavoravano in nero. Beccati altri 234 furbetti (165 stranieri, 69 italiani)

- Advertisement -

AgenPress – Sono 234 le persone, che avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, denunciate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Mantova nell’ambito di un’indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Mantova e condotta in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro. In particolare, sono al vaglio della Procura di Mantova le posizioni di 165 stranieri e 69 italiani. I carabinieri hanno accertato che molti dei denunciati, nel presentare l’istanza per la concessione del beneficio, in alcuni casi avrebbero dichiarato il falso e in altri avrebbero omesso di denunciare le cause ostative alla concessione del beneficio stesso. In alcuni casi lavoravano in nero.

Verranno ora avviate – rendono noto i carabinieri – le procedure necessarie per recuperare la somma complessiva di 1.150.000 euro circa, cui ammonterebbero i benefici indebitamente percepiti.