Reddito cittadinanza. Prestigiacomo (FI), superare l’assistenzialismo sfrenato, ha agevolato troppi malavitosi e furbetti

AgenPress – “Sebbene il governo abbia posto in essere degli aggiustamenti al reddito di cittadinanza, durante il passaggio parlamentare della manovra, molto si può ancora fare per migliorare ulteriormente questa misura che dimostra giorno dopo giorno limiti evidenti. Questo assegno, così come stato congegnato, ha dimostrato di non riuscire a ottemperare a uno degli scopi per il quale è stato immaginato, ovvero quello di creare lavoro”

Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo.

“Non c’è dubbio che chi non può lavorare e versa in uno stato di necessità debba essere aiutato, ma la priorità deve essere quella di trovare un occupazione a chi, invece, pur potendo lavorare non ne ha una. Per farlo bisogna superare l’assistenzialismo sfrenato, che ha dimostrato di agevolare troppi malavitosi e furbetti, e investire parte delle risorse attualmente destinate al reddito di cittadinanza in politiche attive del lavoro.

Solo così si potranno rilanciare i livelli occupazionali e i nostri giovani potranno passare dal ricevere un assegno di Stato a percepire uno stipendio”.