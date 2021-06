Roma. Comunali, Raggi si sente “la vera alternativa alla Lega nord”

AgenPress – “Io sono la vera alternativa alla Lega nord a Roma”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ospite della trasmissione “L’aria che tira” parlando del candidato sindaco del centrodestra. “Ci ricordiamo che la Lega Nord è quella di Roma ladrona. Questo i romani non se lo scordano”.

“I romani adesso sanno che ci sono dei treni che stiamo per prendere e sono quelli del Recovery Fund e del Giubileo del 2025 e io sto candidando Roma e l’Italia a ospitare Expo 2030. Se agganciamo questi tre grandi eventi abbiamo 10 anni di investimento a Roma. In questi anni abbiamo fatto progetti che stanno già iniziando a essere finanziati. La città non si è mai fermata e siamo in corsa. Io sono per la continuità altrimenti si blocca tutto”.

“Il centrodestra appare spaccato: ne mettono insieme tre per farne uno” ha aggiunto parlando del candidato sindaco per il centrodestra Enrico Michetti in ticket con Simonetta Matone, candidata vicesindaco e Vittorio Sgarbi aspirante assessore alla Cultura. “Spero Sgarbi non voglia fare” l’assessore “dal water di casa sua. Roma davvero non ha bisogno di farsi foto nude o sul water”.