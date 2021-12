Roma. E’ stato riaperto il Ponte dell’Industria andato a fuoco il 3 ottobre scorso. Presente il sindaco Gualtieri

- Advertisement -

AgenPress – Dopo 70 giorni il cosiddetto ‘Ponte di ferro’, importante infrastruttura per la mobilità dei quartieri Ostiense-Marconi, è nuovamente attraversabile.

All’inaugurazione il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessore ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, il titolare dei Trasporti Eugenio Patanè e i rappresentanti del municipi interessati. Gualtieri ha parlato di una “riapertura rapida e tempestiva che ridà ossigeno a un intero quadrante”. Segnalini ha annunciato che è comunque intenzione del Campidoglio “ristrutturarlo per aumentarne il carico e, sebbene non in modo sostanziale, la dimensione”.

- Advertisement -

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, postando su Twitter alcune immagini del ponte, scrive di essere “Orgoglioso di restituire alle romane e ai romani il Ponte di Ferro dopo appena 70 giorni. Era ancora la notte del primo turno quando venimmo qui a vedere le fiamme, fu terribile. Appena insediati abbiamo accelerato “per poterlo riaprire, ma “non è stato affatto semplice. Essere riusciti è stato un grandissimo merito di tutta la squadra.

Adesso vogliamo guardare avanti per risolvere i problemi storici di questo ponte che inizialmente era ferroviario. L’obiettivo è spostare il passaggio pedonale su due passerelle sotto, eliminare i marciapiedi creando un passaggio più agevole per le vetture e soprattutto dando vantaggi ai trasporti pubblici”.