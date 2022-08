Sanzioni alla Russia. Il mondo può farcela senza il suo petrolio e il suo gas?

Nel 2021, il Regno Unito ha importato il 4% del proprio fabbisogno dalla Russia e nel giugno di quest’anno non ha importato gas russo per il terzo mese consecutivo. Gli Stati Uniti non importano gas dalla Russia.

Il fornitore di energia russo Gazprom afferma che chiuderà il gasdotto Nord Stream 1 verso la Germania dal 31 agosto al 2 settembre per manutenzione, con un ulteriore impatto sulle forniture.