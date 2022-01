Scuola. Figliuolo. Ritirare banchi a rotelle. Non rispettano norme di sicurezza antincendio

- Advertisement -

AgenPress – I banchi a rotelle devono essere ritirati, lo dice il generale Francesco Paolo Figliuolo ne ha annunciato il ritiro per un eventuale rischio incendio dal momento che non rispettano le norme di sicurezza antincendio.

Nel corso dell’estate 2020 l’ex Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Arcuri aveva indetto un bando per l’acquisto di tale attrezzatura scolastica per tutelare la sicurezza degli alunni in classe, garantendo il rispetto del distanziamento.

- Advertisement -

Dovevano garantire la sicurezza degli alunni in classe, assicurando il distanziamento sociale, ma i banchi monoposto sono stati ritirati: non rispettavano le norme antincendio.

Questi banchi fanno parte del bando indetto da Arcuri nell’estate scorsa. Le aziende vincitrici furono tredici. Una di queste è la portoghese Nautilus, che sottoscrisse due contratti. Il primo, da 2,2 milioni di euro, per la fornitura di 70mila sedie. Il secondo, da 7,3 milioni, per 110mila banchi monoposto.

I banchi erano stati sin da subito osteggiati dalle scuole: la loro lunghezza non rispettava gli spazi disponibili nelle classi e molti dirigenti decisero di non adottarli. Ora il ritiro definitivo.

- Advertisement -

Nella determina di Figliuolo, leggiamo che “a seguito di specifiche analisi merceologiche è emerso che gli arredi scolastici forniti dalla ditta Nautilus hanno evidenziato la non conformità degli stessi alle normative in materia di sicurezza antincendio, impedendone l’uso ed imponendone il ritiro dagli istituti scolastici ove erano stati distribuiti al fine di eliminare i possibili rischi in caso di incendio”.

Una decisione che ha incontrato non pochi oppositori, che hanno espresso la loro perplessità sull’inserimento dei banchi monoposto nelle classi. Tra i diversi fattori che hanno spinto ad osteggiare questi banchi il loro costo e la loro lunghezza.