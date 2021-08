Scuola. Firmato protocollo sicurezza sindacati ministero. Tamponi gratuiti, no classi pollaio

- Advertisement -

AgenPress – E’ stato firmato il Protocollo sicurezza delle scuole in vista dell’avvio del nuovo anno. Al termine di un confronto fiume le organizzazioni sindacali hanno trovato l’intesa con i tecnici del Ministero dell’Istruzione in particolare sul tema dei tamponi gratuiti per il corpo docente, sulle misure per evitare classi pollaio. Il nodo Green pass sarà contenuto in una nota specifica che l’amministrazione invierà alle istituzioni scolastiche nel prossimi giorni.

“Un segnale positivo per tutto il paese. Questo è il metodo giusto per assicurare la didattica con il necessario clima di condivisione e responsabilità”, scrive su twitter il Segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra.

Il Protocollo sulla sicurezza “fornisca risposte positive ed una più ampia tutela dei lavoratori, raggiungendo l’intesa sui aspetti che ne rappresentano il tratto qualificante: conoscenza dei dati epidemiologici, misure sul distanziamento attraverso il decongestionamento delle classi numerose, tutela dei lavoratori fragili e tamponi diagnostici per i lavoratori”, afferma in una nota Uil scuola.

“Costituisce anche per la scuola un punto di riferimento essenziale. La sua sottoscrizione avviene peraltro nel momento in cui i dirigenti e tutto il personale sono fortemente impegnati a definire l’organizzazione delle attività per il nuovo anno scolastico”, afferma in una nota Cisl Scuola esprimendo “soddisfazione per il buono risultato ottenuto con la firma di un testo nel quale trovano significativo riscontro molte delle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali”.