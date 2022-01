Sen. Domenico Scilipoti Isgrò “Crisi Russia Ucraina, favorire il dialogo”

AgenPress. “Le tensioni al confine del Donbass tra Russia e Ucraina aumentano e destano preoccupazione per le conseguenze che possono produrre in caso di conflitto.

E’ quanto mai opportuno favorire e promuovere il dialogo tra le due parti in causa affinchè la diplomazia, sola via maestra, prenda il sopravvento. Gli osservatori internazionali considerino il quadro complessivo con la dovuta attenzione, ricordando che per tradizione storica il Donbass è stato sempre di lingua-madre e tradizione russe.

Inoltre si valuti la preoccupazione non del tutto infondata della Russia derivante dalla ventilata entrata dell’ Ucraina nella Nato. Ecco perchè è bene guardare il problema nella sua interezza incentivando soluzioni condivise “.

Lo dice in una nota il Senatore Domenico Scilipoti Isgrò Presidente di Unione Cristiana.