Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Green pass, male minore”

AgenPress. Il dibattito sul green pass è quanto mai acceso. Sicuramente è una misura che presenta qualche aspetto meritevole di approfondimento e per la stessa ammissione dei medici più qualificati non esonera del tutto dal contagio.

Tuttavia bisogna guardare ai problemi con realismo e allo stato, pur condividendo alcune perplessità sia mediche che legali sul green pass, non risultano esserci strumenti diversi al fine di prevenire il contagio e rilanciare il Paese.

L’Italia non può permettersi un nuovo lockdwon che sarebbe disastroso per l’economia. Ecco perchè il green pass, pur con i suoi aspetti dubbiosi, è il male minore”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.