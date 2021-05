Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Immigrazione, Italia batta pugni in Europa”

AgenPress. L’ emergenza profughi che scuote la Sicilia ma è palese persino in Spagna dove un governo di sinistra ha schierato la Guardia Civil è un problema molto serio col quale fare i conti. Se è umano e cristiano accogliere chi fugge dalle persecuzioni, è altrettanto chiaro che l’ Italia per questioni numeriche non è in grado di dare asilo a tutti i migranti economici.

La ripartizione volontaria si è rivelata fallimentare con soli 18 migranti accettati dall’ Irlanda. Questa inerzia europea favorisce chi ha posizioni intransigenti e sovraniste, ma è altrettanto chiaro che non è possibile andare avanti in questo modo. L’ Italia faccia valere le sue ragioni in Europa battendo i pugni”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.