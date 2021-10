Settimana Allattamento Materno. Fnopo: “Fondamentale proteggere l’allattamento per investire sulla salute”

- Advertisement -

AgenPress. «Il latte materno è la prima e più importante misura di prevenzione della salute da tutelare. Sono ormai ben noti, infatti, e supportati da innumerevoli evidenze scientifiche i fattori protettivi dell’allattamento per la mamma e il bambino, ma meritano di essere citati anche la prevenzione della depressione perinatale e la costruzione del microbioma che il bambino si porterà in dote nel corso della vita. Per tale motivo la Settimana dell’allattamento materno (SAM) 2021 lancia un appello di sensibilizzazione con un titolo profondamente significativo “Proteggere l’allattamento: una responsabilità da condividere”, che la Federazione Nazionale Ordini della Professione Ostetrica raccoglie e supporta grazie all’impegno costante delle ostetriche/i da sempre dedicate/i nel radicare l’idea che il sostegno dell’allattamento materno è una questione di salute pubblica fondamentale. Il messaggio che come ostetriche/i intendiamo rilanciare quest’anno, con maggior impulso in occasione della SAM 2021, è di allearsi con i singoli e con le organizzazioni per avere un impatto più elevato.”, afferma il Comitato Centrale FNOPO.

Promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Unicef, la settimana dedicata all’allattamento materno ricade dall’1 al 7 ottobre e sarà caratterizzata come sempre da diverse iniziative di informazione e formazione, coinvolgendo istituzioni e professionisti sanitari dell’area materno neonatale.

«Quando si parla di “protezione” l’ostetrica/o percepisce immediatamente il riferimento al Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno Oms/Unicef, documento pubblicato nel 1981 che ha compiuto 40 anni e a tutt’oggi recepito solo in parte, i cui principi sono riportati dalla professione ostetrica all’interno del proprio Codice deontologico», spiegano i vertici nazionali delle ostetriche/i italiane/i.

La Federazione, componente del Tavolo tecnico ministeriale per l’allattamento al seno (TAS), prenderà parte alla Terza Conferenza Nazionale sull’Allattamento, organizzata dal ministero della Salute e che si svolgerà il 12 ottobre, con un intervento dal titolo “Ospedalizzazione della coppia in allattamento”. Una partecipazione che dimostra come le ostetriche/i siano sempre in prima linea a protezione, sostegno e promozione dell’allattamento materno anche in casi di emergenza/urgenza e in situazioni critiche quali il ricovero in ospedale da parte di una neo mamma e/o del/lla suo/a bambino/a.

«La FNOPO darà ampio spazio e visibilità alle iniziative SAM 2021 realizzate dagli OPO territoriali, aderenti al Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno Oms/Unicef, che verranno pubblicate nella sezione dedicata del sito ufficiale», conclude il Comitato Centrale FNOPO.