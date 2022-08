- Advertisement -

AgenPress. Concordo con quanto dichiarato in una intervista dal vescovo di Caltanissetta Mons. Mario Russotto il quale ha sostenuto in tema di elezioni che la politica deve offrire risposte concrete e non illusioni.

Il prelato ha perfettamente ragione e le sue alte e sagge parole devono portare ad una attenta e matura riflessione sul senso e la vera missione della politica”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen.Domenico Scilipoti Isgrò.