Sit-in Milano 16 gennaio, contro allevamenti animali da pelliccia

AgenPress. Task Force Animalista e Fronte Animalista, organizzano a Milano domenica 16 gennaio, dalle 14,30 alle 18,30 in piazza San Babila, un Sit-in per sollecitare la chiusura definitiva degli allevamenti di animali da pelliccia che sono oggetto, da sempre, di una strage ingiustificata se non per scopi esclusivamente commerciali.

L’Italia è l’unico Paese europeo a non mettere ancora in pratica il trattato di Lisbona del dicembre 2007 e neppure l’adeguamento alle normative della UE che tiene pienamente conto del benessere degli animali in quanto esseri senzienti come già stabilito dalla Costituzione europea nel 2005.

Non dimentichiamoci che siamo il PAESE delle CONTRADDIZIONI, dell’IPOCRISIA e, a differenza dell’Europa, abbiamo ancora un CODICE CIVILE fermo al 1942, non omologato al TRATTATO EUROPEO che classifica gli animali BENI MOBILI e non esseri senzienti.

Ricordiamo, anche, il trasporto di animali trattati come oggetti da laboratorio o semplici prodotti da supermercato, stipati in camion fra mille sofferenze (fame e sete) che evocano la deportazione di esseri umani verso i campi di sterminio.

Noi vogliamo la definitiva abolizione degli allevamenti di animali da pelliccia e il divieto di commercializzare prodotti realizzati con pellicce naturali.