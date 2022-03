Slovacchia. 11enne fugge dall’Ucraina con uno zainetto ed un numero di telefono scritto sulla mano

AgenPress – Un bambino di 11 anni è riuscito da solo a fuggire dall’Ucraina al confine con la Slovacchia. E’ stato salutato come un “eroe della notte” dalle autorità slovacche dopo aver attraversato il confine.

Aveva solo uno zaino, un sacchetto di plastica, il passaporto e un numero di telefono scritto sulla mano. “È venuto tutto solo perché i suoi genitori dovevano rimanere in Ucraina . I volontari si sono presi cura di lui, lo hanno portato in un luogo caldo e gli hanno dato da mangiare e da bere”, ha riferito il ministero dell’Interno.

Il comunicato, pubblicato ieri sulla pagina Facebook del ministero , afferma che grazie alle informazioni scritte sulla mano del ragazzo e su un pezzo di carta ripiegato nel suo passaporto, il personale alla frontiera ha potuto mettersi in contatto con i parenti del ragazzo che sono poi potuti venire a prenderlo.

“Ha conquistato tutti con il suo sorriso, il suo coraggio e la sua determinazione degna di un vero eroe”, si legge nella nota.

Non è chiaro il motivo per cui il ragazzo non fosse accompagnato dai suoi genitori che sarebbero rimasti a Kiev.

L’ONU stima che 1,5 milioni di persone abbiano lasciato l’Ucraina dallo scoppio della guerra il 24 febbraio, il che equivale a circa il 3,5% della popolazione totale.