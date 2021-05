Sostegni bis. 20 mln per assistenza psicologica per bambini e adolescenti post covid

AgenPress – Una delle misure previste dal decreto legge ‘Sostegni bis’ che sarà varato dal prossimo Consiglio dei Ministri, riguarda “venti milioni di euro sono destinati al reclutamento straordinario sul territorio di psicologi: con queste risorse Asl e altri enti del Ssn potranno rafforzare i servizi di assistenza psicologica per bambini e adolescenti che abbiamo sviluppato forme di disagio e malessere psicologico, in seguito alla pandemia da Covid-19 e per fornire prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini e operatori sanitari”.