Sostegni bis: raddoppiano risorse, 3,3 mld turismo

AgenPress. Raddoppiano le risorse per il turismo, da 1 mld e 700 mln a 3,340 miliardi.

“Bene, una buona notizia. Ma queste risorse vanno destinate anche per eliminare l’insensata politica dei voucher, in modo che, in caso di annullamento delle vacanze causa Covid, a rimetterci non siano i clienti come se fossero il salvadanaio delle agenzie” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Deve essere lo Stato a indennizzare gli italiani con un apposito fondo, in modo da non creare né problemi di liquidità alle agenzie di viaggio già in crisi, né alle famiglie che, pur avendo molta voglia di poter andare finalmente in vacanza, di sicuro non navigano nell’oro” prosegue Dona.

“Il bonus vacanze non può bastare, anche se viene esteso l’utilizzo alle agenzie di viaggio. Se lo Stato ti blocca le ferie è giusto che i soldi siano restituiti a chi li ha spesi, quindi ai consumatori” conclude Dona.