Spagna. Un uomo muore dopo essere stato incornato al festival della corsa dei tori ad Onda

AgenPress – Un uomo è morto dissanguato per le ferite riportate dopo essere stato incornato a un festival di corse di tori nella Spagna orientale, hanno detto le autorità.

È stata la prima tale fatalità nel paese da quando tali eventi sono ripresi dopo che i cordoli di Covid-19 sono stati allentati durante l’estate.

L’uomo di 55 anni, del quale non si conoscono le generalità, è stato ripetutamente attaccato dal toro al festival di Onda.

Altri partecipanti hanno cercato di attirare l’animale, ma i loro sforzi sono falliti.

L’uomo è morto più tardi sabato in ospedale nella vicina città di Villarreal dopo un’emorragia di sangue da una ferita alla coscia sinistra che ha perforato la sua arteria, hanno detto i servizi di emergenza. Ha anche riportato una ferita alla testa.

Il Comune di Onda ha annullato tutte le corride in programma alla festa cittadina, che si concluderà domenica. Altre attività non sono state interessate.

Un dibattito pubblico sull’abolizione dei festival delle corse di tori è diventato più acceso negli ultimi anni e solo un piccolo numero si è verificato da quando sono state revocate le restrizioni di Covid-19 in Spagna.