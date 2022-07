Sri Lanka. Il presidente lascia dopo le proteste dei cittadini. Occupata la residenza ufficiale

Il paese sta soffrendo un’inflazione dilagante e sta lottando per importare cibo, carburante e medicine.

Lo Sri Lanka era un tempo un Paese a reddito medio, con un Pil pro capite paragonabile a quello delle Filippine e un tenore di vita che la vicina India invidiava. Ora vive una crisi senza precedenti, provocata inizialmente dalla pandemia di Covid-19, che ha privato l’isola di 22 milioni di abitanti delle entrate provenienti dal turismo, e aggravata, secondo gli esperti, da una serie di decisioni politiche sbagliate.

Ieri la polizia aveva imposto il coprifuoco, poi revocato dopo che la misura era stata ampiamente ignorata dai manifestanti, alcuni dei quali hanno costretto i treni fermi a ripartire per consentire loro di raggiungere la capitale Colombo per manifestare. Nonostante il Paese sia quasi senza benzina e abbia dovuto chiudere le scuole, i manifestanti, sostenuti dai principali partiti di opposizione, hanno anche noleggiato autobus privati ;;per raggiungere la capitale. A maggio, nove persone erano state uccise e diverse centinaia ferite in precedenti proteste.