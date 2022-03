Sumy. I russi bombardano impianto chimico. “Perdita ammoniaca sotto controllo, nessuna minaccia”

- Advertisement -

AgenPress – La perdita di ammoniaca avvenuta nella notte nell’impianto chimico di Sumykhimprom è “sotto controllo con solo una persona ferita”. Lo afferma su Twitter il Centro per le comunicazioni strategiche del Ministero della cultura ucraina. Anche il governatore dell’oblast di Sumy Dmytro Zhyvytskyy su Telegram conferma: “Alle 7.50 la perdita è stata eliminata”. “Attualmente sono in corso lavori regolari. Non vi è alcuna minaccia per la popolazione. Si è saputo di una persona ferita, un dipendente dell’impresa”, aggiunge il governatore.

In prima mattinata il governatore Dmytro Zhyvytsky, aveva annunciato che l’ammoniaca era fuoriuscita dall’impianto chimico Sumykhimprom a causa di un attacco aereo russo.

Si stima che l’area colpita sia entro i 2,5 km dal sito, compresi i villaggi di Novoselytsya e Verkhnya Syrovatka.