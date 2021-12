- Advertisement -

AgenPress – “Ringrazio il PD e Letta per la disponibilità e la lealtà nella proposta” di candidatura per il seggio di Roma1 ma “dopo un nuovo supplemento di riflessione ho capito che in questa fase ho ancora molto da fare per il M5s.Non mi è possibile dedicarmi ad altro”. Così il leader M5s Giuseppe Conte in conferenza stampa.