Sydney. Migliaia di cittadini costretti a lasciare le loro case a causa delle inondazioni

“Questa è una situazione di emergenza pericolosa per la vita”, ha affermato Stephanie Cooke, ministro dei servizi di emergenza per lo stato del New South Wales.

“Ora stiamo affrontando pericoli su più fronti: inondazioni improvvise , inondazioni fluviali ed erosione costiera”, ha aggiunto esortando le persone a riconsiderare i viaggi per le vacanze, con il maltempo che ha colpito all’inizio delle vacanze scolastiche.