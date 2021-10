Tunisia. Amel BelHaj Moussa, +150% rispetto al 2019 di denunce per tratta esseri umani e stupro su minori

- Advertisement -

AgenPress – La ministra per le Donne, la Famiglia e degli Anziani, Amel BelHaj Moussa parlando alla presentazione del rapporto annuale dell’Autorità nazionale per la lotta alla tratta di persone (Inltp) ha spiegato come le denunce per casi di tratta di esseri umani nel 2020 ha registrato un picco senza precedenti in Tunisia (+150%) rispetto al 2019, secondo e quasi la metà di esse sono anche casi di stupro su minori.

Nel 2020 le denunce sono state 451 contro le 181 nel 2019. I casi di abusi sessuali su minori hanno rappresentato il 44,3% delle segnalazioni. La ministra ha parlato inoltre dello sfruttamento dei bambini nella criminalità organizzata, del lavoro forzato, degli abusi sessuali e dell’accattonaggio.

- Advertisement -

Gli abusi sessuali hanno registrato un aumento del 32% rispetto al 2019; analogamente, il tasso di tratta di bambini è aumentato, raggiungendo il 62,5%.