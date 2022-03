Turchia. Giovani ucraini bloccano il superyacht di Roman Abramovich da 600 mln di dollari

- Advertisement -

AgenPress – Un superyacht legato all’oligarca russo sanzionato Roman Abramovich è stato accolto dalle proteste mentre tentava di attraccare in Turchia.

Il mio Solaris, la cui costruzione è costata circa 600 milioni di dollari (450 milioni di sterline), è stato accolto al porto di Bodrum da giovani manifestanti su un piccolo gommone che sventolavano bandiere ucraine. Facevano parte di una squadra di vela junior che era in Turchia per competere in una competizione annuale, avendo lasciato l’Ucraina prima dell’invasione russa.

L’allenatore Paulo Donstov ha detto alla BBC: “Dovevamo fare qualcosa. Vogliamo che il mondo sappia che l’Ucraina vuole libertà e pace”.

Il superyacht è stato infine scortato via dalla polizia turca.

Abramovich, proprietario del Chelsea FC, è attualmente soggetto a sanzioni sia del Regno Unito che dell’UE nell’ambito di una repressione degli oligarchi russi.

I dati di monitoraggio mostrano che My Solaris ha raggiunto la Turchia – dove non ci sono sanzioni contro i miliardari russi – senza entrare nelle acque territoriali della Grecia, membro dell’UE. Anche un altro yacht legato a Abramovich, Eclipse, è arrivato in Turchia.