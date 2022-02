Turchia. Ministro degli Esteri, riconosciamo come “guerra” l’invasione russa in Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Il ministro degli Esteri turco Mevlüt Çavuşoğlu ha dichiarato che la Turchia ha deciso che l’invasione della Russia in Ucraina è una “guerra”.

“Si tratta di un conflitto o di una guerra? Lo abbiamo deciso. L’articolo 19 della Convenzione di Montreux è molto chiaro. Questa è una guerra”, ha detto in un’intervista alla CNN Turk.

- Advertisement -

Il riconoscimento della Turchia è importante per l’applicazione della Convenzione di Montreux del 1936 che regola il passaggio navale attraverso lo stretto turco.

La Convenzione di Montreux conferisce alla Turchia un certo controllo sul passaggio delle navi da guerra dai Dardanelli e dallo stretto del Bosforo che collegano l’Egeo, la Marmara e il Mar Nero.

In tempo di pace le navi da guerra possono passare lo stretto previa notifica diplomatica con alcune limitazioni sul peso delle navi e delle armi che trasportano a seconda della nave, se appartiene a un paese del Mar Nero o meno.

- Advertisement -

In tempo di guerra, quando la Turchia non è in guerra, le navi da guerra possono utilizzare lo stretto ad eccezione di quelle appartenenti a stati belligeranti.

Secondo la convenzione, se la Turchia è parte in guerra o si considera minacciata da un imminente pericolo di guerra, può chiudere lo stretto al passaggio delle navi da guerra che abbiano o meno una costa sul Mar Nero.

Tuttavia, come menziona Çavuşoğlu, l’articolo 19 della Convenzione di Montreux prevede un’eccezione. Le navi da guerra dei paesi belligeranti possono tornare alla loro base di origine nel Mar Nero.

“Ora questo conflitto si è trasformato in una guerra, in questo caso è così che applichiamo Montreux alle parti, Russia o Ucraina. L’articolo 19 prevede un’eccezione. Se la nave del paese di guerra tornerà al suo porto, viene fatta un’eccezione. Attueremo tutte le disposizioni di Montreux con trasparenza”.

Ciò significa che anche se la Turchia vieta, le navi russe e ucraine possono tornare alla loro base di origine. Çavuşoğlu ha affermato che quando si applicano le eccezioni i paesi dovrebbero abusare della clausola.

La Convenzione di Montreux , firmata nel 1936, conferisce alla Turchia il controllo sul passaggio delle navi attraverso questi due stretti chiave. In tempo di pace, le navi civili possono transitare liberamente, sebbene vi siano alcune restrizioni al passaggio di navi non appartenenti ai paesi del Mar Nero.

Le nazioni del Mar Nero – che, insieme a Turchia, Russia e Ucraina – includono anche Bulgaria, Georgia e Romania.

Le navi da guerra possono navigare attraverso lo stretto in tempo di pace, ma a condizioni che limitano il tonnellaggio aggregato a seconda che siano o meno un paese del Mar Nero e limitano la durata del soggiorno nel Mar Nero per le nazioni non appartenenti al Mar Nero. Ci sono anche limitazioni al calibro delle armi che possono trasportare e la Turchia deve essere informata della richiesta.