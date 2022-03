Ucraina. 4 morti, 2 erano bambini in un bombardamento vicino a Kharkiv. Zelensky, 35.000 persone evacuate con i corridoi umanitari

- Advertisement -

AgenPress – Quattro persone sono state uccise – di cui due bambini – dopo che un edificio residenziale vicino alla città di Kharkiv è stato bombardato durante la notte dalle forze russe.

L’attacco sarebbe avvenuto nel villaggio di Slobozhanske, nel sud-est dell’Ucraina.

Una bambina di cinque anni che è stata ferita è stata portata d’urgenza in ospedale per le cure.

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che “sono state salvate quasi 35.000 persone” attraverso i corridoi umanitari.

“Oggi siamo stati in grado di organizzare tre corridoi umanitari: dalla città di Sumy, dalla città di Kiev e dalla regione di Kyiv e da Enerhodar”.

Zelensky ha affermato che le autorità ucraine stanno preparando sei corridoi umanitari per far uscire le persone dalle aree attaccate dalle forze russe.

“Preghiamo per poter evacuare le persone da Mariupol, da Izium, da Volnovakha, ecc. per evacuare in luoghi sicuri dell’Ucraina libera. E sono sicuro che ogni ucraino che sa che queste persone hanno bisogno di aiuto si assicurerà che queste persone si sentano accudite”.