Ucraina. Arya, la ragazza indiana che non avrebbe mai abbandonato il suo cane, è tornata in India

AgenPress – Una studentessa indiana di 20 anni fuggita dall’Ucraina con il suo Siberian Husky ha suscitato ammirazione.

Arya Aldrin e il suo cucciolo di cinque mesi, Zaira, hanno intrapreso un viaggio estenuante dalla città di Vinnytsya alla Romania, da dove è stata evacuata su un volo del governo indiano.

Quando è iniziata la guerra in Ucraina, Arya dice che il suo unico pensiero era “qualunque cosa accada, non posso lasciare Zaira”.

Sulla strada per il confine rumeno, ha dovuto camminare per 20 km (12 miglia), portando in braccio Zaira per gran parte del percorso.

La sua devozione per l’animale le è valsa le lodi, anche se alcuni si sono chiesti perché il governo indiano dovrebbe ospitare animali sui voli di evacuazione quando gli esseri umani erano in pericolo.

Ma Arya dice che Zaira non ha occupato lo spazio destinato agli umani: ha viaggiato in una gabbia nella sezione cargo del loro volo dalla Romania a Delhi.

“Sono una studentessa di medicina – ci viene insegnato a salvare vite senza discriminazioni. E non è come se lasciarla indietro avrebbe aiutato qualcuno”.

Arya è andata in Ucraina nel 2020 per studiare alla National Pirogov Memorial Medical University di Vinnytsya. Ha rapidamente fatto amicizia – molti dal suo stato d’origine, il Kerala – e le è piaciuto vivere lì.

Un’amica, che sapeva di amare gli animali, le ha regalato un cucciolo di due mesi nel dicembre 2021. Quando non c’era altra scelta che evacuare, la madre di Arya ha sostenuto la sua decisione di portare Zaira con sé. All’inizio suo padre non era d’accordo, ma alla fine si è ripreso. Nel mezzo della crisi, è riuscita a procurarsi un passaporto per animali domestici, documenti di vaccinazione e un microchip tutto in un giorno, aiutata da regolamenti e funzionari che accettano animali domestici. Arya e Zaira, insieme a un amico, hanno lasciato Vinnytsya in gruppo il 26 febbraio, due giorni dopo che la Russia aveva invaso l’Ucraina. Il giorno successivo, hanno preso un autobus per il confine rumeno. Zaira rimase in silenzio e rimase vicino ad Arya per tutto il tempo, intimidita da rumori e estranei. L’autista dell’autobus li ha lasciati a circa 20 km (12 miglia) dal confine a causa delle lunghe code di veicoli in attesa di attraversare. Cominciarono a camminare. Arya e la sua amica avevano preparato succhi di frutta e biscotti, oltre al cibo per cani per Zaira: non riuscivano a trovare pane o acqua nei negozi. Lungo la strada, Arya ha avuto le mestruazioni e la schiena le faceva male. Poi Zaira iniziò a zoppicare e sembrò in difficoltà. Arya si rese conto che avrebbe dovuto portare il cane. “Quando l’ho presa in braccio, si è semplicemente appoggiata sulla mia spalla come un bambino”, ricorda, anche se Zaira pesa circa 16 kg (35 libbre). Ma la passeggiata è stata straziante: anche se gli altri nel gruppo hanno aiutato, Arya ha dovuto spesso fermarsi e riposare le braccia. Lungo la strada, ha anche scartato gran parte del cibo e del succo per alleggerire il carico: stima di aver trasportato Zaira per 10-12 km. Quando raggiunsero il confine rumeno, Arya aveva solo cibo per cani e documenti di viaggio nella sua borsa. Sono stati portati per la prima volta in un rifugio in Romania dove hanno ricevuto cibo e acqua: i volontari di buon cuore hanno anche regalato ad Arya un paio di scarpe usate perché le sue erano consumate. Hanno quindi aspettato ore per essere portati in un altro rifugio, più vicino all’aeroporto internazionale Henri Coandă di Bucarest. Qui, la polizia rumena che ha preso in simpatia Zaira ha dato loro più cibo e fazzolettini e li ha aiutati a prendere un taxi per l’aeroporto. Poco prima di salire a bordo del volo di evacuazione organizzato dal governo indiano, le autorità rumene hanno detto ad Arya che Zaira avrebbe dovuto essere rinchiusa in una gabbia. Quando lei e Zaira hanno raggiunto l’aeroporto di Kochi il giorno successivo, è stata accolta da un’orda di giornalisti desiderosi di intervistarla. Prima ha portato Zaira da un veterinario per un controllo e un vaccino contro il parvovirus canino e poi – finalmente – si è diretta a casa sua a Munnar, una stazione di collina. C’era la preoccupazione che l’husky siberiano – la cui folta pelliccia la protegge dal freddo rigido – avrebbe avuto difficoltà nel clima caldo dell’India. In realtà oggi sta bene e vivono entrambi in serenità cercando di dimenticare la paura e il dolore della guerra.