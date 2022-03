Ucraina. Biden chiama Putin “criminale di guerra”. Pagherà un prezzo molto alto

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito per la prima volta Vladimir Putin un “criminale di guerra”.

Finora l’amministrazione aveva evitato di usare la frase, anche quando gli veniva chiesto direttamente.

Parlando ai giornalisti dopo un evento alla Casa Bianca mercoledì, Biden ha detto: “Penso che sia un criminale di guerra”.

È stata la più dura condanna delle azioni di Putin da parte di qualsiasi funzionario statunitense dall’inizio della guerra in Ucraina tre settimane fa. In precedenza, Biden aveva smesso di etichettare le atrocità documentate sul campo in Ucraina come “crimini di guerra”, citando le indagini internazionali e statunitensi in corso.

Ma mercoledì, parlando con i giornalisti a un evento non correlato, Biden ha apposto la designazione al leader russo.

Il cambiamento rispetto alla precedente posizione dell’amministrazione è avvenuto dopo un emozionante discorso al Congresso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha mandato in onda un video che mostrava gli ucraini che soffrivano in mezzo all’assalto della Russia. Zelensky ha chiesto ai legislatori americani e a Biden più aiuto per difendersi, inclusa una no-fly zone e aerei da combattimento.

Biden ha risposto nel suo stesso discorso poche ore dopo, fornendo nuova assistenza militare americana all’Ucraina – inclusi sistemi antiaerei e anti-corazza, armi e droni – ma fermandosi prima di aderire alle richieste di Zelensky. Tuttavia, Biden ha riconosciuto gli orrori che si sono verificati sul terreno. “Abbiamo visto rapporti secondo cui le forze russe tenevano in ostaggio centinaia di medici e pazienti nel più grande ospedale di Mariupol”. “Queste sono atrocità. Sono un oltraggio al mondo. E il mondo è unito nel nostro sostegno all’Ucraina e nella nostra determinazione a far pagare a Putin un prezzo molto alto”.