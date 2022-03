Ucraina. Biden: “Putin dittatore, pagherà. E’ isolato dal mondo. Oligarchi russi, vi sequestreremo yacht, ville, jet!”

- Advertisement -

AgenPress – Joe Biden ha condannato l’invasione dell’Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin e ha avvertito di ulteriori misure per punire la Russia.

“Americani voglio essere sincero con voi, come vi ho sempre promesso. Un dittatore russo sta invadendo un paese straniero e pagherà un prezzo alto per questo. Nelle battaglie contro le autocrazie, le democrazie sono unite”.

- Advertisement -

E per questa ragione, secondo Biden, Putin va fermato: “I dittatori devono pagare, altrimenti seminano ancora più caos”. Un’accusa durissima che chiama in causa tutti gli alleati, elogiati da Biden per la compattezza della risposta unitaria nel comminare subito le sanzioni commerciali alla Russia: “Putin è isolato dal mondo”. E il presidente americano ha getta il guanto di sfida a Vladimir Putin: “Pensava che l’occidente e la Nato non rispondessero. Pensava di poterci dividere. Putin ha sbagliato. Eravamo pronti”. Molto incisiva è stata la frase di chiusura di questo capitolo: “Gli Stati Uniti difenderanno ogni centimetro del territorio della Nato”.

“Membri dell’Unione Europea, tra i quali la Francia, la Germania, l’Italia, insieme a Paesi come il Regno Unito, il Canada, il Giappone, la Corea, l’Australia, la Nuova Zelanda e molti altri, persino la Svizzera, stanno punendo la Russia e sostenendo il popolo dell’Ucraina”, ha continuato Biden. Ricordando poi che sia gli Stati Uniti che l’Unione Europea stanno rivolgendo l’attenzione sugli oligarchi russi, sequestrando i loro beni in giro per il mondo, compresi gli yacht, ha aggiunto: “Questa notte agli oligarchi russi ed ai leader corrotto che ottengono miliardi di dollari dal regime violento dico basta, veramente, stiamo occupandoci di voi“.

Gli Stati Uniti stanno anche chiudendo il loro spazio aereo agli aerei russi, unendosi a una serie di paesi che hanno adottato misure simili la scorsa settimana, “isolando ulteriormente la Russia. Putin non ha idea di cosa accadrà. Ha scatenato violenza e caos. Ma mentre può fare guadagni sul campo di battaglia, pagherà un prezzo sempre alto nel lungo periodo”.

- Advertisement -

“Abbiamo combattuto per la libertà, per espanderla e sconfiggere il totalitarismo e il terrore, abbiamo costruito la nazione più forte, libera e prospera del mondo – ha detto il presidente a conclusione del discorso durato circa un’ora – ora è il momento della nostra responsabilità, il test della nostra determinazione e coscienza. So che questa nazione supererà questo test, per proteggere la libertà, espandere la giustizia e le opportunità. Salveremo la democrazia“.

Nel suo discorso, Bidennha ribadito che gli Stati Uniti non manderanno militari a combattere in Ucraina, ma “difenderanno ogni centimetro di territorio di Paesi Nato” se Putin volesse allargare l’offensiva. “Ho detto nel modo più chiaro che gli Usa ed i suoi alleati difenderanno ogni centimetro di territorio della Nato con tutta la loro forza collettiva”.