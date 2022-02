Ucraina. Biden, Russia colpevole guerra catastrofica se non si ferma. Diplomazia ma pronti a sanzioni

- Advertisement -

AgenPress – Nella loro video telefonata, Joe Biden e gli alleati europei hanno espresso la loro “profonda preoccupazione per il continuo rafforzamento delle forze russe”, hanno “ribadito il loro forte supporto alla sovranità e integrità territoriale ucraina” e hanno discusso “l’importanza di ulteriore assistenza economica all’Ucraina”.

Lo rende noto la Casa Bianca. I leader “si sono impegnati a continuare a perseguire la diplomazia per la de-escalation delle tensioni e nello stesso tempo hanno assicurato di essere pronti a imporre rapide e coordinati costi economici alla Russia se scegliesse un ulteriore conflitto”.

I leader hanno discusso anche “gli sforzi per garantire la difesa e la sicurezza del fianco orientale della Nato”.

“Lo ripeto: la Russia può ancora scegliere la diplomazia. Non è troppo tardi per la de-escalation e tornare al tavolo negoziale”.

“Stiamo denunciando i piani russi. Non perché vogliamo un conflitto ma perché stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per togliere ogni motivo che la Russia può addurre per giustificare l’invasione dell’Ucraina. Se la Russia persegue i suoi piani, sarà responsabile di una catastrofica e inutile guerra per scelta”.

