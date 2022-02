Ucraina. Colloquio telefonico Biden e Zelensky. Leader dell’Unione europea condannano il riconoscimento

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver discusso degli eventi delle ultime ore con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, per circa 35 minuti.

In un tweet pubblicato lunedì, dopo il discorso televisivo del presidente russo Vladimir Putin, Zelensky ha anche affermato che è iniziata una riunione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina.

- Advertisement -

“Abbiamo discusso degli eventi delle ultime ore con @POTUS. Iniziamo la riunione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale. È prevista anche una conversazione con @BorisJohnson”, ha twittato Zelensky .

Il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha confermato che Biden ha parlato con Zelensky questo pomeriggio. Un funzionario ha detto che hanno parlato per circa 35 minuti.

Vladimir Putin ha firmato decreti che riconoscono due regioni separatiste in Ucraina in una cerimonia portata avanti dalla televisione di stato.

- Advertisement -

I leader dell’Unione europea stanno condannando la decisione del presidente russo Vladimir Putin di riconoscere l’indipendenza di due regioni separatiste filo-russe in Ucraina.

“Il riconoscimento dei due territori separatisti in Ucraina è una palese violazione del diritto internazionale, dell’integrità territoriale dell’Ucraina e degli accordi di Minsk”, ha affermato in un tweet la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen .

Nel frattempo, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha fatto eco alle osservazioni di der Leyen in un suo tweet , dicendo che “l’UE e i suoi partner reagiranno con unità, fermezza e determinazione in solidarietà”.

Anche il ministro degli Esteri lettone Edgars Rinkevics ha condannato la decisione di Mosca e ha chiesto sanzioni immediate dell’UE alla Russia.

Il ministro degli Esteri britannico Liz Truss ha condannato la decisione sul suo account Twitter lunedì.

“Il riconoscimento da parte del presidente Putin della ‘Repubblica popolare di Donetsk’ e delle ‘Repubbliche popolari di Luhansk’ come stati indipendenti mostra un palese disprezzo per gli impegni della Russia nell’ambito degli accordi di Minsk. Questo passaggio rappresenta un ulteriore attacco alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina, segnala e pone fine al processo di Minsk ed è una violazione della Carta delle Nazioni Unite. Dimostra la decisione della Russia di scegliere un percorso di confronto rispetto al dialogo.Coordineremo la nostra risposta con gli alleati. Non permetteremo che la violazione dei suoi impegni internazionali da parte della Russia rimanga impunita”.