Ucraina. Cremlino accusa la Nato di esacerbare le tensioni. Biden minaccia di bloccare l’export per le industrie russe

AgenPress – Il Cremlino accusa la Nato di “esacerbare” le tensioni con il dispiegamento annunciato di nuove forze dell’Alleanza in Europa dell’est nel pieno della crisi sull’Ucraina.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che Washington e la Nato stanno aumentando le tensioni attraverso “annunci isterici” e “azioni concrete”, aggiungendo che il rischio di un’offensiva delle truppe ucraine contro i separatisti filo-russi nell’est del Paese è “molto alto”.

In caso di invasione dell’Ucraina, l’amministrazione Biden minaccia anche di bloccare l’export di materiale chiave (come i semiconduttori) per le industrie strategiche russe, dall’intelligenza artificiale al settore aerospaziale civile e all’informatica quantistica. Lo scrive il Washington Post. Il provvedimento potrebbe essere usato in modo piu’ ampio, privando potenzialmente anche i cittadini russi di alcuni smartphone, tablet e console per video game.