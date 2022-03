Ucraina. Hackerati diversi media russi, anche l’Agenzia Tass. “Putin mente e ci mette in pericolo”

- Advertisement -

AgenPress – Diversi siti web dei media russi sembrano essere stati violati e almeno tre stanno attualmente visualizzando un messaggio contro la guerra.

“Cari cittadini. Vi esortiamo a fermare questa follia, a non mandare a morte certa i vostri figli e mariti. Putin mentire e ci mette in pericolo”, afferma un messaggio scritto in russo sui siti web di Forbes Russia, Fontanka, Takie Dela.

“Siamo stati isolati dal mondo intero, petrolio e gas non vengono più scambiati. Tra pochi anni vivremo come in Corea del Nord”.

Perché ne abbiamo bisogno? Mettere Putin nei libri di testo? Questa non è la nostra guerra, fermiamolo!”, si legge nel messaggio.

Il messaggio è firmato da Anonymous, il collettivo di hacker, e da un gruppo che afferma di essere “giornalisti a cui importa”.

“Questo messaggio verrà cancellato e alcuni di noi saranno licenziati o addirittura incarcerati. Ma non possiamo più sopportare tutto questo”.

Anche le agenzie di stampa statali TASS, Kommersant e Izvestia hanno subito un attacco ai loro siti web e sono attualmente inattive. La Reuters ha riferito che anche il sito web della TASS mostrava lo stesso messaggio contro la guerra. Gli utenti dei social media hanno riferito di aver visto lo stesso messaggio sui siti web di Kommersant e Izvestia.

Tre giorni fa il gruppo il collettivo Anonymous, tra i più noti al mondo, aveva “dichiarato guerra” alla Russia nel contesto dell’offensiva militare lanciata da Mosca su tutto il territorio dell’Ucraina.

Secondo Novaya Gazeta,, quotidiano nato dall’idea dell’ex presidente Michail Gorbaciov e diretto dal premio Nobel per la Pace 2021 Dmitrij Muratov, gli autori dell’attacco informatico hanno pubblicato un appello che ora sostituisce la home page dei siti web: “Questo messaggio verrà cancellato e alcuni di noi verranno licenziati o addirittura incarcerati. Ma non ce la facciamo più”, si legge sulle prime pagine online.