Ucraina. Jake Sullivan (consigliere sicurezza Usa). La Russia potrebbe invadere “da un giorno all’altro”

AgenPress – Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha detto che gli Stati Uniti credono che la Russia potrebbe lanciare un’invasione dell’Ucraina questa settimana, ma continuano a sperare che la diplomazia possa prevalere.

“La modalità con cui hanno rafforzato la presenza militare” sembra indicare la “distinta possibilità di un’azione militare a breve. Siamo pronti a continuare il lavoro della diplomazia, ma siamo anche pronti a rispondere in modo unitario e deciso con i nostri alleati se la Russia” dovesse procedere con un’invasione, ha sottolineato Sullivan.

Sullivan ha spiegato che le forze russe si trovano in un luogo in cui potrebbe aver luogo un’invasione prima della fine delle Olimpiadi invernali di Pechino, che si concluderanno il 20 febbraio. “Un’importante azione militare potrebbe iniziare dalla Russia in Ucraina da un giorno all’altro”.

“Il modo in cui hanno costruito le loro forze, il modo in cui hanno manovrato le cose sul posto, rende una chiara possibilità che ci sarà un’importante azione militare molto presto”.

“E siamo pronti a continuare a lavorare sulla diplomazia, ma siamo anche pronti a rispondere in modo unito e deciso con i nostri alleati e partner se la Russia dovesse procedere”.

“Non possiamo prevedere con esattezza il giorno ma da tempo diciamo che siamo in quella finestra temporale in cui un’invasione può iniziare in qualsiasi momento. Un’azione militare della Russia in Ucraina può iniziare qualsiasi giorno”, afferma Sullivan, sottolineando che “negli ultimi 10 giorni si è assistito ad un intensificarsi dei movimenti delle forze russe vicino al confine in posizioni dalle quali potrebbero lanciare un attacco molto rapidamente”. La Russia sta spianando la strada a un “potenziale pretesto” per invadere l’Ucraina, aggiunge Sullivan.

“Noi siamo pronti a rispondere immediatamente e in modo deciso se la Russia procedesse. Difenderemo il territorio della Nato, imporremo costi alla Russia e ci assicureremo che, come Occidente, emergeremo più forti”.