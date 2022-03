Ucraina. Joe Biden parlerà venerdì con Xi Jinping dell’invasione russa

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parlerà venerdì con il cinese Xi Jinping della “gestione della competizione tra i nostri due paesi, della guerra della Russia contro l’Ucraina e di altre questioni di reciproco interesse”. Lo ha affermato giovedì il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki in una dichiarazione.

“Questo fa parte dei nostri continui sforzi per mantenere aperte linee di comunicazione tra gli Stati Uniti e la RPC”.

Un funzionario occidentale e un diplomatico statunitense a che gli Stati Uniti hanno informazioni che suggeriscono che la Cina ha espresso una certa disponibilità a fornire alla Russia l’assistenza militare e finanziaria richiesta come parte della sua guerra contro l’Ucraina .

Non è ancora chiaro se la Cina intenda fornire tale assistenza alla Russia, affermano alla Galileus Web funzionari statunitensi che hanno familiarità con l’intelligence. Ma durante un intenso incontro di sette ore a Roma, un alto collaboratore di Biden ha avvertito la sua controparte cinese delle “potenziali implicazioni e conseguenze” per la Cina se il sostegno alla Russia dovrebbe essere imminente, ha affermato un alto funzionario dell’amministrazione.

L’ultima conversazione conosciuta di Biden e Xi è avvenuta a novembre durante un vertice virtuale di tre ore e mezza. L’attesissimo vertice non ha prodotto grandi scoperte – anche se non erano previste in anticipo – e i funzionari hanno respinto l’idea che il vertice avesse lo scopo di allentare quella che è diventata una relazione sempre più tesa.