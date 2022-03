Ucraina. Mariupol è in una “fase disastrosa”. Molte persone a rischio morte per fame e disidratazione

- Advertisement -

AgenPress – Un coordinatore dell’emergenza di Medici senza frontiere ha detto alla Galileus Web che la situazione umanitaria nella città ucraina di Mariupol sta peggiorando di giorno in giorno.

“Abbiamo personale, il personale di MSF [Medecins Sans Frontières], attualmente a Mariupol con cui siamo stati in grado di mantenere i contatti, anche se quel contatto sta diventando ogni giorno più difficile da mantenere. Ci hanno confermato che non c’è stato alcun accesso per pulire l’acqua potabile da oltre una settimana”, ha detto Alex Wade a Jim Acosta della CNN.

“Usano la neve e l’acqua piovana, stanno rompendo i sistemi di riscaldamento per accedere all’acqua che sta all’interno dei termosifoni, ma per molti l’acqua è già esaurita, così come il cibo per molte persone. Le uniche persone rimaste con il cibo sono quelli che hanno scorte che stanno razionando”.

Penso che possiamo dire che ora siamo nella fase del disastro. Il personale sul campo a Mariupol ha detto a Wade che le persone stanno morendo per la mancanza di accesso alle medicine.

“La prossima fase vedremo persone che potenzialmente potrebbero morire per disidratazione e fame o… fuggire dalla città cercando di trovare cibo e acqua e morire per la violenza fuori città, c’è un “senso di panico” in città in questo momento.

“Oggi abbiamo avuto una comunicazione con un membro dello staff che ci diceva che [sono stati] … presi i cadaveri dei loro vicini e li hanno seppelliti nei loro stessi cortili, solo così che i loro stessi vicini avessero una sepoltura e non rimanere morto per le strade”.

Mentre i corridoi di evacuazione erano previsti per la città sabato, la mancanza di comunicazioni disponibili ostacola gli sforzi di sicurezza.

“Quando ci sono discussioni su corridoi umanitari o passaggi sicuri fuori città, molte persone non sono informate e non lo sanno perché non c’è comunicazione all’interno della città. Non c’è rete telefonica. Non c’è Internet”.