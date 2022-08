Ucraina. Medvedev, cercheremo la pace alle nostre condizioni. Abbiamo i nostri interessi nazionali

- Advertisement -

AgenPress – “La Russia sta conducendo un’operazione militare speciale in Ucraina e cerca di stabilire la pace alle proprie condizioni, esattamente alle nostre condizioni, questo va detto apertamente, e non alle condizioni che i nostri ex partner internazionali, che non vedono l’ora di vedere la sconfitta militare della Russia, cercano di imporci. Cercheremo la pace con l’Ucraina ma solo alle sue condizioni.

Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev, citato dalla Tass.

Secondo Medvedev, l’operazione militare speciale è “una risposta dura ma attentamente ponderata” alla politica russofoba collettiva dell’Occidente. Per questo motivo, secondo quanto ha affermato, la Russia userà tutti i mezzi a sua disposizione per garantire i propri interessi. “Abbiamo i nostri interessi nazionali e li garantiremo con tutti i mezzi a disposizione”.