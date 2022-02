Ucraina. Ministro Difesa bielorusso. Truppe di Russia e Bielorussia proseguiranno le esercitazioni militari

- Advertisement -

AgenPress – Il ministro della Difesa bielorusso ha dichiarato domenica che le truppe russe e bielorusse continueranno le esercitazioni militari dopo la conclusione delle esercitazioni congiunte, il che implica che le forze russe potrebbero prolungare la loro permanenza in Bielorussia.

In una dichiarazione rilasciata dall’esercito bielorusso su Telegram, il ministro della Difesa bielorusso tenente generale Viktor Khrenin ha dichiarato: “I risultati preliminari dell’esercitazione operativa congiunta completata ‘Allied Resolve-2022’, condotti nell’ambito di un controllo completo delle forze di risposta dello Stato dell’Unione, hanno concluso.

“In connessione con l’aumento dell’attività militare vicino alle frontiere esterne dello Stato dell’Unione [Russia e Bielorussia] e l’aggravarsi della situazione nel Donbas, i Presidenti della Repubblica di Bielorussia e della Federazione Russa hanno deciso di continuare a controllare le forze di risposta dello Stato dell’Unione”, ha continuato la sua dichiarazione.

“Nel suo corso saranno elaborate con attenzione le fasi della difesa dello Stato Unione che non sono state coperte con tale grado di dettaglio dai quesiti formativi del precedente periodo di verifica. In generale, il suo focus rimarrà invariato – è progettato per garantire una risposta adeguata e una riduzione dell’escalation dei preparativi militari da parte di coloro che desiderano ammalarci vicino ai nostri confini comuni”.

Khrenin non ha fornito dettagli sull’ubicazione di quei controlli di prontezza, ma il 10 febbraio sono iniziate le esercitazioni “Allied Resolve” in territorio bielorusso.