Ucraina. Ministro, le forze russe “rubano” 14 tonnellate di aiuti umanitari di cibo e medicine

AgenPress – Giovedì le forze russe hanno confiscato 14 tonnellate di aiuti umanitari dagli autobus diretti a Melitopol nell’Ucraina meridionale, secondo Iryna Vereshchuk, ministro ucraino per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati.

Vereshchuk ha detto che il cibo e le medicine sono stati caricati su 12 autobus.

“Questo è il prezzo per i corridoi concordati e per le garanzie della Croce Rossa che i corridoi saranno forniti e funzionanti”, ha detto Vereshchuk. “Stiamo negoziando per la restituzione degli autobus e per l’evacuazione dei residenti di Melitopol domani con questi autobus”.

Vereshchuk ha detto che giovedì 1.458 persone hanno raggiunto Zaporizhzhia con le proprie auto, di cui 631 in fuga dalla città assediata di Mariupol e 827 provenienti da Berdiansk, Enerhodar, Melitopol, Polohy, Huliapole e Vasylivka nella regione di Zaporizhzhia.

Le forze russe hanno anche bloccato giovedì 45 autobus diretti a Berdiansk in rotta verso Mariupol, ha aggiunto.

