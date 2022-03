Ucraina. Mosca afferma di aver usato missili ipersonici. Distrutto un magazzino militare

- Advertisement -

Agenpress – Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che i missili ipersonici Kinzhal hanno distrutto un magazzino di munizioni militari nell’Ucraina occidentale venerdì.

“Il 18 marzo, il sistema missilistico dell’aviazione Kinzhal con missili aerobalistici ipersonici ha distrutto un grande magazzino sotterraneo di missili e munizioni aeronautiche delle truppe ucraine nel villaggio di Delyatin, nella regione di Ivano-Frankivsk”, ha affermato il ministero.

I missili ipersonici possono volare nell’alta atmosfera a una velocità cinque volte superiore a quella del suono

Sono considerati più manovrabili dei missili convenzionali e sono più in grado di evitare l’intercettazione dalla difesa aerea

Il ministero della Difesa russo ha affermato che il missile utilizzato per colpire il deposito di armi in Ucraina è in grado di raggiungere obiettivi a una distanza di oltre 2.000 km (1.242 miglia).

L’anno scorso, la Russia ha dichiarato di aver lanciato con successo un missile ipersonico da una fregata nel Mar Bianco al largo della costa nord-occidentale

Ha detto che mirava a includere l’arma durante l’armamento di incrociatori e sottomarini russi. Insieme a Russia, Cina, Stati Uniti e almeno altri cinque paesi stanno lavorando alla tecnologia dei missili ipersonici