Ucraina. Oltre 2 milioni di bambini sono stati costretti a fuggire nei Paesi vicini

AgenPress. “Il conflitto sta facendo pagare un prezzo terribile ai 7,5 milioni di bambini dell’Ucraina; tra questi, oltre 2 milioni sono stati costretti a fuggire nei Paesi vicini”- dichiara Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia – .

Per sostenere i bambini e le famiglie in Ucraina e nei paesi confinanti finora abbiamo inviato- attraverso i nostri operatori e i team mobili- 114 camion con 1.275 tonnellate di forniture di emergenza, con medicine e attrezzature mediche, vestiti invernali per i bambini, kit igienici e scolastici.

Forniture mediche salvavita per 500.000 persone sufficienti per tre mesi sono state distribuite a 23 ospedali di Leopoli, Vyshgorod, Kharkiv, Mykolaiv, Kiev, Chernihiv, Dnipro e Zhytomyr.

Nei paesi limitrofi, l’UNICEF ha realizzato i “Blue Dots”, spazi sicuri che forniscono informazioni chiave alle famiglie in viaggio e la capacità di identificare i bambini non accompagnati e separati per garantire loro protezione e se possibile facilitare il ricongiungimento familiare.