Ucraina. Putin giustifica l’attacco con la “smilitarizzazione” del Paese. La condanna di Biden

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto la “smilitarizzazione” dell’Ucraina in commenti televisivi, poco dopo aver annunciato un’operazione militare nella regione del Donbas, nell’Ucraina orientale.

“Le circostanze ci richiedono di intraprendere un’azione decisa e immediata. Le Repubbliche popolari del Donbas si sono rivolte alla Russia con una richiesta di aiuto. A questo proposito, ai sensi dell’articolo 51, parte 7 della Carta delle Nazioni Unite, con l’approvazione del Consiglio della Federazione e in attuazione dei trattati di amicizia ratificati dal Consiglio federale Assemblea e mutua assistenza con DPR e LPR, ho deciso di condurre un’operazione militare speciale”.

In una dichiarazione il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha condannato le azioni della Russia. “Le preghiere del mondo intero sono con il popolo ucraino mentre subisce un attacco non provocato e ingiustificato da parte delle forze militari russe. Il presidente Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà una catastrofica perdita di vite umane e sofferenze umane. Solo la Russia è responsabile della morte e della distruzione che questo attacco porterà, e gli Stati Uniti, i loro alleati e partner risponderanno in modo unito e deciso. Il mondo riterrà responsabile la Russia”.

Domani annuncerà “ulteriori conseguenze” imposte alla Russia dagli Stati Uniti e dai suoi alleati.