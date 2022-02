Ucraina. Putin riceve Macron. “Aspetto l’incontro con moderato ottimismo, ma non credo nei miracoli immediati”

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin riceve la visita del suo omologo francese Emmanuel Macron al Cremlino. I colloqui sono iniziati con il rispetto delle misure anti-coronavirus.

Macron si è detto ottimista. “Aspetto l’incontro con moderato ottimismo, ma non credo nei miracoli immediati”, ha detto il presidente francese, citato dal canale televisivo BFM. Macron è attualmente in viaggio verso la capitale russa.

I due presidenti hanno avuto tre telefonate negli ultimi dieci giorni. Secondo l’Eliseo, uno degli argomenti dei colloqui di Macron con Putin sarà la situazione intorno all’Ucraina.

Secondo quanto riporta la Tass, che il “dialogo è l’unica opportunità per garantire sicurezza e stabilità all’Europa”. Da parte sua il presidente russo ha elogiato gli sforzi di Parigi per “risolvere la questione della sicurezza in Europa”.

“Questa discussione può avviare il percorso che dobbiamo intraprendere, che è quello di una de-escalation”, ha dichiarato Macron nei primi minuti del faccia a faccia con Putin al Cremlino, aggiungendo di voler “evitare la guerra” e “costruire elementi di fiducia e stabilità per tutti”. “Vedo quanti sforzi sta facendo l’attuale leadership francese per risolvere la questione della sicurezza in Europa, che vuol dire risolvere la crisi nel sud-est dell’Ucraina”.