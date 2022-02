Ucraina. Scholz (Germania) Mosca “pagherà un prezzo molto alto. Siamo pronti a prendere tutte le misure necessarie”

- Advertisement -

AgenPress – La risposta alla Russia da parte di Usa, Ue e Nato sarà “unita e risoluta” se invaderà l’Ucraina e Mosca “pagherà un prezzo molto alto”.

Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in una intervista al Washington Post, la prima alla stampa internazionale, alla vigilia della sua visita alla Casa Bianca. Respingendo le accuse che la Germania appare un alleato inaffidabile nella crisi ucraina, Scholz ha assicurato che la Germania è un “ottimo partner” e ha confermato che manderà truppe nei Paesi baltici.

Sul Nord Stream 2 “tutte le opzioni sono sul tavolo” in caso di invasione russa dell’Ucraina: lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in una intervista al Wp.

“Siamo pronti a prendere con i nostri alleati tutte le misure necessarie e abbiamo un accordo molto chiaro con il governo Usa sul transito del gas e sulla sovranità energetica in Europa”, ha dichiarato in merito all’ipotesi di bloccare il gasdotto. Scholz ha però invocato anche la necessità di una “ambiguità strategica” verso Mosca, per impedire che calcoli se una invasione sarà “troppo costosa o meno”.

Scholz ha quindi aggiunto che “in 25 anni, nel 2045, la Germania sarà assolutamente indipendente dall’importazione di gas, petrolio e carbone, affidandosi alle rinnovabili”. Ora, ha ricordato, “solo il 25%-26% dell’energia tedesca dipende dal gas naturale e solo una parte arriva dalla Russia”.

Scholz ha detto che il messaggio che porterà a Vladimir Putin nella sua visita il 15 febbraio è che la Russia “pagherà un alto prezzo” se invaderà l’Ucraina ma che può scegliere il dialogo attraverso vari canali, come i colloqui bilaterali Usa-Russia, il consiglio Nato-Russia, l’Osce e il formato Normandia, che intende rilanciare insieme al presidente francese Emmanuel Macron e al presidente ucraino Volodymyr Zelensky.