Ucraina. Von der Leyen: “barbaro attacco di Mosca. Presenteremo maggiori sanzioni “massicce e strategiche”

AgenPress – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso di “indebolire la base economica della Russia e la sua capacità di modernizzazione” dopo il “barbaro attacco” di Mosca contro l’Ucraina.

“Congeleremo le attività russe nell’Unione europea e fermeremo l’accesso delle banche russe ai mercati finanziari europei”, aveva detto giovedì Von der Leyen ai giornalisti.

“Condanniamo fermamente l’attacco ingiustificato della Russia all’Ucraina. In queste ore buie, i nostri pensieri sono con l’Ucraina e le donne innocenti, uomini e bambini che affrontano questo attacco non provocato e la paura per la loro vita. Riterremo il Cremlino responsabile”.

Von der Leyen ha detto che presenterà sanzioni “massicce e strategiche” contro la Russia per l’approvazione più tardi oggi.

“Queste sanzioni sono progettate per incidere pesantemente sugli interessi del Cremlino e sulla loro capacità di finanziare la guerra. E sappiamo che milioni di russi non vogliono la guerra”.

“Non permetteremo al presidente [Vladimir] Putin di sostituire lo stato di diritto, con lo stato di forza e la spietatezza”, ha detto, “l’Ucraina prevarrà”.

Parlando insieme a Von der Leyen, l’alto rappresentante dell’UE Josep Borrell ha affermato che le misure punitive del blocco dei 27 membri contro la Russia sarebbero “il pacchetto di sanzioni più duro che sia mai stato implementato”.