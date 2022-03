Ucraina. Xi, evitare vittime civili e crisi umanitarie. Usa hanno giudicato male le nostre intenzioni

- Advertisement -

AgenPress – La Cina “ha sempre sostenuto la pace e si è opposta alla guerra, che è una tradizione storica e culturale cinese: la priorità assoluta ora è continuare il dialogo e i negoziati, evitare vittime civili, prevenire crisi umanitarie e il cessate il fuoco e la fine della guerra in Ucraina”.

Il presidente Xi Jinping, nel colloquio con l’omologo americano Joe Biden, ha detto che “la soluzione a lungo termine risiede nel rispetto reciproco tra le maggiori potenze, nell’abbandono della mentalità da Guerra Fredda, nel non impegnarsi in scontri e nella costruzione graduale di un’architettura di sicurezza globale e regionale equilibrata”.

Xi Jinping ha affermato che “gli Stati Uniti hanno interpretato male e giudicato male le intenzioni strategiche della Cina”, sottolineando che i due Paesi “hanno differenze nel passato e nel presente e ce ne saranno anche in futuro. La chiave è gestirle perché una relazione sino-americana stabile e vantaggiosa per entrambe le parti”.

“Le relazioni Cina-Usa non sono ancora emerse dalla difficile situazione creata dalla precedente amministrazione americana, ma hanno invece incontrato sempre più sfide”. A chiusura di “uno scambio di opinioni schietto e approfondito su questioni di interesse comune come le relazioni sino-americane e la situazione in Ucraina”, i due capi di Stato hanno ritenuto “costruttiva” la videochiamata e hanno incaricato i gruppi di lavoro dei due Paesi “di dare seguito in modo tempestivo, di intraprendere azioni pratiche e di lavorare al ritorno delle relazioni bilaterali sulla strada dello sviluppo stabile”.