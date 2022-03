Ucraina. Zelensky vuole parlare con Putin, unico modo per fermare la guerra. “Mandateci gli aerei!”

AgenPress – Volodymyr Zelensky vuole parlare direttamente con Vladimir Putin, giudicando un confronto con il presidente russo come “l’unico modo per fermare la guerra”. Lo ha detto in conferenza stampa, in cui ha fatto appello all’Occidente affinché gli mandi aerei da guerra.

“Se non hai il potere di chiudere i cieli [imporre una no-fly zone sull’Ucraina], allora dammi gli aerei. Se non ci saremo più, le prossime saranno Lettonia, Lituania ed Estonia.

Quei paesi fanno parte dell’alleanza di difesa della Nato, il che significa che se la Russia ne invadesse uno sarebbe in guerra con tutti i membri.

Zelensky ha dichiarato che la prima squadra di un gruppo di 16.000 volontari stranieri sta arrivando nel Paese. “L’Ucraina sta già accogliendo i volontari stranieri che stanno arrivando nel nostro Paese. Il primo di 16mila”.

Ma oggi Vladimir Putin ha detto al suo omologo francese Emmanuel Macron che continuerà le operazioni militari in Ucraina. “Questa conversazione è purtroppo un’occasione per sentire che il presidente Putin continuerà gli interventi militari e andrà fino in fondo“, secondo la fonte dell’Eliseo. “[L’appello] ha consentito al Presidente della Repubblica di tornare sui disaccordi che abbiamo con la Russia, di invocare l’alternativa diplomatica alle operazioni militari, di dire la verità al Presidente Putin sul modo in cui vediamo la sua guerra in Ucraina ma anche conseguenze che avrà per la Russia a lungo termine”.

“Il peggio deve ancora venire” in Ucraina dopo la telefonata di Macron con Putin. “Senza fare previsioni, dovremmo aspettarci che il peggio debba ancora venire, ha detto anche ieri il presidente (francese). Non c’è nulla in quello che ha detto oggi Putin che dovrebbe rassicurarci”.